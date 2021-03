Bollettino Covid oggi, lunedì 15 marzo: contagi, morti, guariti regione per regione (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Bollettino sull’emergenza Coronavirus, aggiornato a lunedì 15 marzo e riguardante tutte le regioni italiane. La pubblicazione del Bollettino ufficiale da parte degli enti responsabili ha permesso di tirare le somme dell’andamento epidemiologico in Italia, tutt’altro che rassicurante. oggi si registrano 15.267 nuovi contagi, 354 morti, 15.807 guariti, 106.703 tamponi molecolari, 3.157 (+75) ricoverati in terapia intensiva 25.338 (+820) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -909 gli attualmente positivi per un totale di 530.357. IL Bollettino regione PER regione DI LUNEDI 15 marzo 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Ilsull’emergenza Coronavirus, aggiornato a15e riguardante tutte le regioni italiane. La pubblicazione delufficiale da parte degli enti responsabili ha permesso di tirare le somme dell’andamento epidemiologico in Italia, tutt’altro che rassicurante.si registrano 15.267 nuovi, 354, 15.807, 106.703 tamponi molecolari, 3.157 (+75) ricoverati in terapia intensiva 25.338 (+820) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -909 gli attualmente positivi per un totale di 530.357. ILPERDI LUNEDI 152021 SportFace.

Advertising

borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Beh direi. Sotto i 50 anni sono morte solo 1000 persone… - SkyTG24 : Covid Lombardia, la regione da oggi è in zona rossa. DIRETTA - borghi_claudio : @tony27102457 @diegomeloni @cris_cersei Non li classifico perchè mi pare evidente che in troppi casi sia impossibil… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid Abruzzo, 329 contagi e 10 morti: bollettino 15 marzo - ileniaquarta_ : RT @Adnkronos: #Covid Italia oggi, 15.267 contagi e 354 morti: bollettino 15 marzo -