Bollettino Coronavirus Protezione Civile 15 marzo: i dati ufficiali (Di lunedì 15 marzo 2021) La Protezione Civile ha emesso il Bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus in Italia. Tutti i dati ufficiali Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 marzo 2021) Laha emesso ilufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio delin Italia. Tutti iPianeta Milan.

Advertising

SkyTG24 : Covid Lombardia, la regione da oggi è in zona rossa. DIRETTA - repubblica : ?? Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 15 marzo: 15.267 nuovi casi e 354 morti - Corriere : In Italia 15.267 nuovi casi e 354 morti: il bollettino - VoyagerHero : #Coronavirus, il #Bollettino: 15.267 #Nuovi casi, 354 #Morti. #Continuano a #Salire le #Terapie intensive… - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania -