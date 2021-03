Bollettino Coronavirus di Lunedì 15 Marzo 2021, rapporto positivi/tamponi all’8,52% (Di lunedì 15 marzo 2021) In data 15 Marzo l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo dei test che segue il fine settimana, è +0,47% (ieri +0,66%) con 3.238.394 contagiati totali, 2.605.538 dimissioni/guarigioni (+15.807) e 102.499 deceduti (+354); 530.357 infezioni in corso (-909). Ricoverati con sintomi +820 (25.338); terapie intensive +75 (3.157) con 243 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 179.015 tamponi totali (ieri 273.966) di cui 106.703 molecolari (ieri 167.974) e 72.312 test rapidi (ieri 105.992) con 59.780 casi testati (ieri 102.855); 15.267 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 8,52% (ieri 7,78% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 25,53% (ieri 20,72%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 2.822; Lombardia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) In data 15l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo dei test che segue il fine settimana, è +0,47% (ieri +0,66%) con 3.238.394 contagiati totali, 2.605.538 dimissioni/guarigioni (+15.807) e 102.499 deceduti (+354); 530.357 infezioni in corso (-909). Ricoverati con sintomi +820 (25.338); terapie intensive +75 (3.157) con 243 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 179.015totali (ieri 273.966) di cui 106.703 molecolari (ieri 167.974) e 72.312 test rapidi (ieri 105.992) con 59.780 casi testati (ieri 102.855); 15.267(target 4.311);totali 8,52% (ieri 7,78% – target 2%);/casi testati 25,53% (ieri 20,72%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 2.822; Lombardia ...

