Bollettino coronavirus 15 marzo 2021, contagi, decessi e vaccini. I dati (Di lunedì 15 marzo 2021) Bollettino aggiornato alla giornata del 15 marzo 2021. Sospensione vaccino Astrazeneca in Italia, Francia e Germania Il Bollettino di oggi 15 marzo 2021 conta 15.267 contagiati, 354 morti, 15.807 guariti. In aumento i ricoveri in terapia intensiva di 75 unità registrati nella giornata di oggi, 820 ricoveri in più invece nei reparti covid ed un numero di tamponi effettuati pari a 179.015 test. Il tasso di positività nella giornata di oggi si attesta intorno all’ 8,5%. 6.715.732 sono le dosi di vaccino somministrate in totale. Intanto dagli ultimi aggiornamenti di questo pomeriggio, risulta che l’Aifa ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino Astrazeneca in Italia, inseguito agli episodi ancora poco chiari realtivi a morti successive all’iniezione del ... Leggi su zon (Di lunedì 15 marzo 2021)aggiornato alla giornata del 15. Sospensione vaccino Astrazeneca in Italia, Francia e Germania Ildi oggi 15conta 15.267ati, 354 morti, 15.807 guariti. In aumento i ricoveri in terapia intensiva di 75 unità registrati nella giornata di oggi, 820 ricoveri in più invece nei reparti covid ed un numero di tamponi effettuati pari a 179.015 test. Il tasso di positività nella giornata di oggi si attesta intorno all’ 8,5%. 6.715.732 sono le dosi di vaccino somministrate in totale. Intanto dagli ultimi aggiornamenti di questo pomeriggio, risulta che l’Aifa ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino Astrazeneca in Italia, inseguito agli episodi ancora poco chiari realtivi a morti successive all’iniezione del ...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 15 marzo: 15.267 nuovi casi e 354 morti - SkyTG24 : Covid Lombardia, la regione da oggi è in zona rossa. DIRETTA - Corriere : In Italia 15.267 nuovi casi e 354 morti: il bollettino - MaricaGusmitta : #Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 marzo: 15.267 nuovi casi e 354 morti- - infoitinterno : Coronavirus, bollettino serale del 14 marzo: i numeri in Veneto e provincia di Venezia -