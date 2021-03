Boca Juniors-River Plate | la palla non entra Dai social | “Ha soffiato Maradona” VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 marzo 2021) Federico Girotti è andato a un passo dal decidere, sfiorando un gol potenzialmente fondamentale all’89’, sul punteggio di 1-1. L’effettivo degli ospiti ha effettuato un tiro-cross pericolosissimo, che ha trovato una deviazione avversaria e ha incredibilmente sorvolato la linea di porta, non varcandola completamente. Ilha sfiorato il colpo grosso, con stupore generale raccolto dall’espressione di Roman Riquelme in tribuna. Gli appassionati, suinetwork, hanno creato un’immagine suggestiva per la quale Diego Armandoavessesul pallone, per favorire il suodall’aldilà. Di seguito ilcontenente l’episodio menzionato. SportFace.