Bitcoin a $ 50 000 mentre la “bolla crittografica” sale

(Di lunedì 15 marzo 2021) La criptovalutaha superato i $ 50.000 toccando livelli record dopo l’approvazione di Tesla, Paypal, Square, Mastercard e BNY Mellon Per anni Adam Malolepszy aveva resistito all’impulso di scommettere sulla criptovaluta, dicendo ai suoi amici che si trattava di una “in attesa di scoppiare”. Come si è raggiunto questo traguardo Il 16 febbraio… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

pataepisi : Piccolo consiglio controllate SEMPRE la cartella spam io mi sono appena ritrovato 750.000$ in bitcoin sul mio accou… - megliolifranco : - Lukyluke311 : ?? #Bitcoin è cresciuto di circa il 1.000% nell'ultimo anno, sia per i segnali di un crescente interesse istituziona… - newsfinanza : Bitcoin inarrestabile a quota 60.000$. MicroStrategy acquista sui massimi e alimenta euforia sulla cripto (oltre +1… - megliolifranco : -

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin 000

Ilè sceso a 58.dollari (circa 48.500 euro), dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 60.738 dollari. Lo spread Btp - Bund rimane sotto i 95 punti. L' euro oscilla tra gli 1,19 e gli ...In media si parla di 5.in regalo , il che vorrebbe dire qualcosa come 290 milioni di dollari regalati ai primi che rispondono alla chiamata. Naturalmente non è affatto vero, è una frode ...Nonostante i bitcoin contengano la parola "moneta" e le criptovalute la parola "valuta", non sono denaro in alcun senso convenzionale ...Noi tutti al giorno d'oggi abbiamo sentito parlare almeno una volta di Bitcoin, la famosa criptovaluta più utilizzata e costosa del pianeta la quale basa il proprio funzionamento sulla Bitcoin blockch ...