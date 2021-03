Birmania: udienza Suu Kyi rinviata per mancanza Internet (Di lunedì 15 marzo 2021) La terza udienza in teleconferenza del processo contro Aung San Suu Kyi, prevista per oggi, è stata rinviata alla settimana prossima a causa di problemi tecnici con la connessione Internet. Lo ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 15 marzo 2021) La terzain teleconferenza del processo contro Aung San Suu Kyi, prevista per oggi, è stataalla settimana prossima a causa di problemi tecnici con la connessione. Lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Birmania udienza Myanmar. Domenica di sangue: altre 59 vittime negli scontri tra dimostranti e militari Reuters . Proseguono le proteste contro il golpe dei militari in Myanmar (ex Birmania) e si aggrava il bilancio delle vittime della dura repressione delle forze di sicurezza . ...la terza udienza in ...

Birmania: udienza Suu Kyi rinviata per mancanza Internet La terza udienza in teleconferenza del processo contro Aung San Suu Kyi, prevista per oggi, è stata rinviata alla settimana prossima a causa di problemi tecnici con la connessione Internet. Lo ha annunciato l'...

Birmania, 59 morti nella sola Yangon. Udienza rinviata per 'The lady' ANSA Nuova Europa Myanmar, 59 morti nelle manifestazioni: per l'Onu bilancio «straziante». Udienza Suu Kyi rinviata per mancanza internet In Birmania continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime della repressione in atto ad opera delle forze di sicurezza durante le manifestazioni e proteste di massa scatenate dal ...

Birmania: ieri 59 morti nella sola Yangon Nella sola Yangon, le forze di sicurezza birmane hanno ucciso ieri 59 manifestanti e ferito altri 129. Lo riferisce il sito di informazione birmano Myanmar Now, citando fonti di tre ospedali dell’ex c ...

