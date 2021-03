Birmania, uccisi almeno 59 oppositori. Rinviata l'udienza ad Aung San Suu Kyi (Di lunedì 15 marzo 2021) 129 le persone ferite nella sola città di Rangoon. Secondo alcune fonti ci sarebbero decine di vittime in altre città. Rinvita l'udienza del processo al premio Nobel, per l'impossibilità di effettuare ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 15 marzo 2021) 129 le persone ferite nella sola città di Rangoon. Secondo alcune fonti ci sarebbero decine di vittime in altre città. Rinvita l'del processo al premio Nobel, per l'impossibilità di effettuare ...

