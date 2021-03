Birmania | proteste soffocate nel sangue | 59 morti e 129 feriti solo a Rangoon Rinviata udienza di Aung San Suu Kyi per mancanza di Internet

(Di lunedì 15 marzo 2021) Continuano lein, che manifesta dopo il golpe del 1° febbraio l’arresto della leaderSan Suu Kyi. Le manifestazioni sono sempre più affogate nel: soltanto ieri almeno 59 persone sono state uccise e 129 ferite nella sola, nella repressione da parte delle forze di sicurezza. Lo ha riferito Myanmar Now su Twitter, sottolineando che i numeri reali secondo medici e soccorritori sono molto più alti. Altre fonti parlano infatti di decine dialtrove. Assistance Association for Political Prisoners, organizzazione indipendente che monitora le violenze, ha riferito che è stato il più brutale di repressione dal colpo di stato del 1 febbraio. Intanto una nuovadel processo alla premio Nobel per la pace ...

Ultime Notizie dalla rete : Birmania proteste

Reuters . Proseguono lecontro il golpe dei militari in Myanmar (ex) e si aggrava il bilancio delle vittime della dura repressione delle forze di sicurezza . Secondo Aapp (Associazione di assistenza ai ...Se confermato, la giornata di ieri sarebbe la più sanguinosa dall'inizio dellecontro il golpe del primo febbraio. .In Birmania continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime della repressione in atto ad opera delle forze di sicurezza durante le manifestazioni e proteste di massa scatenate dal ...Se confermato, la giornata di ieri sarebbe la più sanguinosa dall'inizio delle proteste contro il golpe del primo febbraio. Intanto L'inviato delle Nazioni Unite per il Myanmar ha fortemente ...