(Di lunedì 15 marzo 2021) La notizia è chesta lavorando alla sua. Il batterista lo annuncia alla trasmissione radiofonica “Trunk Nation with Eddie Trunk”. Chi èè un batterista e compositore britannico. Conosciuto per essere uno dei quattro membri fondatori dei Black Sabbath,era un autodidatta. Imparò a suonare ascoltando i suoi eroi: Charlie Watts, Keith Moon, Ringo Starr ed altri e ametà degli anni ’60 entrò nei Mithology, gruppo fondato da Tony Iommi, futuro chitarrista dei Sabbath. Quando poi i Mithology si sciolsero,e Iommi reclutarono Ozzy Osbourne alla voce e Geezer Butler. Da quell’incontro memorabile nacquero i Black Sabbath, una delle band cardine che contribuì all’evoluzione dell’heavy ...

Advertising

zazoomblog : Bill Ward: in arrivo la sua autobiografia - #Ward: #arrivo #autobiografia - radioarcade24 : RADIO ARCADE 24 - Bill Ward (Black Sabbath) sta lavorando all’autobiografia - - radioarcade24 : Bill Ward (Black Sabbath) sta lavorando all’autobiografia - RADIO ARCADE 24 - - Riccardoventi10 : RT @metal_it: BILL WARD, al lavoro sulla sua autobiografia #billward: - metal_it : BILL WARD, al lavoro sulla sua autobiografia #billward: -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Ward

Rockol.it

Come mai è statoa dire a Ozzy di andarsene? Iommi : È una cosa di cui si è voluto far carico lui. Non l'ha detto a nessuno. L'idea era di parlare a Ozzy tutti assieme e invece ha deciso di ...Apprezzato sia come autore che come musicista, Santini/è diventato - con discrezione e ... collaborando con Jesus Molina, Danilo Perez, Christiane Karam,Frisell, Silvina Moreno, Lizje Sarria.Bill Ward, 72enne batterista e fondatore dei Balck Sabbath, annuncia che sta lavorando alla sua autobiografia. Vediamo che libro sarà il suo.14 mar 2021 - “Sto cercando di scrivere qualcosa che sia dignitoso”, ha raccontato il batterista fondatore della band inglese.