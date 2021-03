Biathlon | i convocati dell’Italia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo a Östersund Wierer e Hofer guidano il gruppo azzurro

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ladeldi2020-2021 è alchiamata. In una stagione condizionata dalla pandemia inevitabilmente, si è giunti allaconclusiva di(Svezia) e l’obiettivo per gli azzurri è quello di completare nel migliore dei modi un’annata in cui i contrattempi non sono mancati, specie in fatto di preparazione a causa del Covid. Ebbene, il direttore tecnico Fabirizo Curtaz per l’appuntamento sulle nevi scandinave ha convocato tre donne e cinque uomini. Il via sarà dato venerdì 19 marzo dalle sprint (donne alle ore 12.30, uomini alle ore 15.30). Nel giorno successivo gli atleti saranno impegnati nella prova dell’inseguimento (donne alle ore 12.15, uomini alle ore 15.15) e domenica 20 marzo sarà la volta della mass start (donne alle ore 13.00, uomini alle ore ...

Sono tre donne e cinque uomini gli ultimidal direttore tecnico Fabirizo Curtaz per la tappa di conclusiva di Coppa del mondo sulla pista svedese di Oestersund, dove si disputeranno una sprint venerdì 19 marzo (donne alle ore 12.30, ...Gaia Brunetto (2001 " Esercito) e Marco Barale (2003 " Fiamme Oro) sono stati inseriti da Fabrizio Curtaz, direttore agonistico delitaliano, nella lista dei 15azzurri per l'...In Svezia, a Östersund, è scattato il conto alla rovescia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon per gli uomini e per le donne. Per la tappa conclusiva sulla pista svedese, riporta il sito ...Sono otto (tra settore maschile e femminile) i biatleti convocati dal direttore tecnico della nazionale Fabrizio Curtaz per l'atto conclusivo, in terra svedese, della Coppa ...