Bersaglio Mobile – Il giorno che scoprimmo la P2 stasera su La7

Questa sera, lunedì 15 marzo 2021, su La7 in prima serata dalle 21.15 va in onda in prima serata con la conduzione di Enrico Mentana uno speciale di Bersaglio Mobile, dal titolo Il giorno che scoprimmo la P2. A quarant'anni dal rinvenimento della lista di 962 nomi nella Villa Wanda di Licio Gelli, il direttore del Tg La7 torna a parlare della ragnatela pidduista che avvolgeva il Paese. In quella lista c'erano i nomi di militari, parlamentari, ministri, magistrati, giornalisti, questori, prefetti ed imprenditori, tutti condannati ed assolti per cospirazione politica. Dalle indagini sul finto rapimento del banchiere Michele Sindona dopo l'omicidio Ambrosoli, i giudici istruttori Gherardo Colombo e Giuliano Turone scoprirono i frequenti riferimenti a Licio Gelli, decidendo per questo di perquisire ...

