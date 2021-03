Bergamo e Lombardia in zona rossa: spostamenti, negozi, sport, ecco le regole (Di lunedì 15 marzo 2021) Per la quindicesima volta nel giro di cinque mesi la Lombardia cambia colore e di conseguenza regole. Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile sarà in zona rossa, la fascia che prevede le restrizioni più severe per il contenimento del Covid-19. Cosa si può e cosa non si potrà fare in questi giorni? Qui di seguito le principali regole in vigore. La Regione Lombardia entra in zona rossa Da lunedì 15 marzo 2021 a lunedì 5 aprile 2021 Confermato il divieto di… Pubblicato da Comune di Bergamo su Domenica 14 marzo 2021 spostamenti e visite In zona rossa si può uscire di casa solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (in questo caso si può andare anche in un’altra regione). ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 marzo 2021) Per la quindicesima volta nel giro di cinque mesi lacambia colore e di conseguenza. Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile sarà in, la fascia che prevede le restrizioni più severe per il contenimento del Covid-19. Cosa si può e cosa non si potrà fare in questi giorni? Qui di seguito le principaliin vigore. La Regioneentra inDa lunedì 15 marzo 2021 a lunedì 5 aprile 2021 Confermato il divieto di… Pubblicato da Comune disu Domenica 14 marzo 2021e visite Insi può uscire di casa solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (in questo caso si può andare anche in un’altra regione). ...

Advertising

MiC_Italia : Paesaggio, il ministro @dariofrance: «Oltre al progetto vincitore a Bergamo, alla Lombardia anche la Segnalazione p… - FalcionelliFede : RT @MiC_Italia: Paesaggio, il ministro @dariofrance: «Oltre al progetto vincitore a Bergamo, alla Lombardia anche la Segnalazione per “Colt… - FalcionelliFede : RT @MiC_Italia: Paesaggio, il ministro @dariofrance: «Oltre al progetto vincitore a Bergamo, alla Lombardia anche la Menzione per “Greenway… - rete_dei : RT @BandaCorbari: Bergamo. Perquisizioni contro attivisti che hanno denunciato le responsabilità di Confindustria per la mancata zona rossa… - SBazzoffia : @robersperanza Ricordiamo #robertosperanza #Covid_19 poi spero la Procura di Bergamo faccia luce sul piano pandemic… -