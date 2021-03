Benzema: 'Ronaldo torna al Real? Abbiamo fatto tanto insieme...' (Di lunedì 15 marzo 2021) MADRID (Spagna) - " Ho fatto moltissime cose con Cristiano Ronaldo qua con il Real Madrid , ma sono già passati tre anni. Gioca in un'altra squadra. Io non sono il presidente né l'allenatore, non so ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 marzo 2021) MADRID (Spagna) - " Homoltissime cose con Cristianoqua con ilMadrid , ma sono già passati tre anni. Gioca in un'altra squadra. Io non sono il presidente né l'allenatore, non so ...

Advertising

sportli26181512 : Real Madrid, Benzema: 'Ronaldo? Non so se sta bene alla Juve, il mio contratto scade nel 2022...': L'attaccante del… - sportli26181512 : #Benzema: 'Ronaldo torna al Real? Abbiamo fatto tanto insieme...': Così l'attaccante franco-algerino: 'Non so come… - TipodeIncogn1to : @mediocentr0 Ronaldo with Benzema // Ronaldo with Morata - BianconeriZonIt : ??Le parole di #Zidane e #Benzema su #Ronaldo: - Eurofoot5 : Mercato | Mercato – PSG : Benzema se prononce sur l’avenir de Cristiano Ronaldo ! -