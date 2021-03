Benzema: “L’Atalanta gioca bene e vorrà fare la partita, ma noi siamo pronti” (Di lunedì 15 marzo 2021) L’attaccante francese del Real Madrid, Karim Benzema ha parlato insieme a Zinedine Zidane nella conferenza stampa di vigilia del match contro L’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni sulla partita: “Dobbiamo giocare con desiderio e ambizione. Sarà una partita difficile, perché l’avversario è molto bravo. Verranno per fare una grande partita, ma noi siamo pronti. Sappiamo che L’Atalanta è una squadra che gioca molto bene, ben organizzata come ogni squadra italiana. Ma noi cercheremo di far girare palla con qualità, sappiamo che dovremo affrontare una partita complicata. Vogliamo dimostrare a tutti di poter andare più avanti possibili. Non credo che io debba salvare la ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) L’attaccante francese del Real Madrid, Karimha parlato insieme a Zinedine Zidane nella conferenza stampa di vigilia del match contro. Queste le sue dichiarazioni sulla: “Dobbiamore con desiderio e ambizione. Sarà unadifficile, perché l’avversario è molto bravo. Verranno peruna grande, ma noi. Sappiamo cheè una squadra chemolto, ben organizzata come ogni squadra italiana. Ma noi cercheremo di far girare palla con qualità, sappiamo che dovremo affrontare unacomplicata. Vogliamo dimostrare a tutti di poter andare più avanti possibili. Non credo che io debba salvare la ...

