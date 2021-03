Benno Neumair | la sorella Madé racconta cosa accadde 10 anni fa | “Il suo carattere è iniziato a cambiare”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 15 marzo 2021) Fin dal giorno della scomparsa dei suoi genitori Laura Perselli e Peterha avanzato il sospetto che il fratellopotesse avere qualche responsabilità. Quando il fratello è stato arrestato e sottoposto a custodia cautelare,Naumair si è battuta affinché il tribunale del Riesame non accogliesse le richieste dei legali diin merito a una possibile scarcerazione, dichiarandosi preoccupata per la sua sicurezza nel caso il ragazzo fosse stato nuovamente libero. Dopo la confessione di, la ragazza avrebbe dichiarato di non essere incline a credere al suo pentimento. Pochi giorni fa ha rafforzato il concetto, parlando con gli inquirenti, endo quando sarebbero cambiate le dinamiche famigliari con ...