Benevento | Prefettura | inizia l’era Torlontano | prime riunioni con le forze dell’ordine e con Mastella

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Non conoscevo la città, ma ho consapevolezza della sua storia e della sua cultura millenaria”. Si è insediato questa mattina il nuovo prefetto diCarlo. L’inquilino di Palazzo del Governo ha prima incontrato i dipendenti e poi avuto una riunione con i vertici delle. Infine, a chiudere la sua prima mattinata da prefetto,si è recato al Comune per salutare il sindaco Clemente. “E’ un momento difficile, caratterizzato dalla crisi economica che già imperversava prima della pandemia e dall’emergenza Covid che ancora imperversa” – ha raccontato ai giornalisti al termine dell’incontro, durato un’ora e mezza circa. “Ci sarà leale collaborazione. Così come stato con Cappetta. ...

