Benevento, per la fibra ottica ormai ci siamo: già cablate 17mila unità immobiliari (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSono in dirittura d’arrivo i cantieri per la realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica nella città di Benevento. A renderlo noto sono il sindaco, Clemente Mastella, e l’assessora all’Innovazione tecnologica, Maria Carmela Mignone. Avviati nell’ottobre del 2019, al netto degli inevitabili rallentamenti dovuti alle misure di contrasto nei riguardi della pandemia da Covid-19, permangono in linea con l’iniziale cronoprogramma che prevedeva lavori finalizzati al cablaggio di 20.000 unità immobiliari. Il progetto è sostenuto da un investimento di circa 7 milioni di euro totalmente a carico di Open Fiber, senza alcun onere per la spesa pubblica. “Allo stato attuale – spiegano il sindaco Mastella e l’assessora Mignone – sono circa 17.000 le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSono in dirittura d’arrivo i cantieri per la realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni integralmente innella città di. A renderlo noto sono il sindaco, Clemente Mastella, e l’assessora all’Innovazione tecnologica, Maria Carmela Mignone. Avviati nell’ottobre del 2019, al netto degli inevitabili rallentamenti dovuti alle misure di contrasto nei riguardi della pandemia da Covid-19, permangono in linea con l’iniziale cronoprogramma che prevedeva lavori finalizzati al cablaggio di 20.000. Il progetto è sostenuto da un investimento di circa 7 milioni di euro totalmente a carico di Open Fiber, senza alcun onere per la spesa pubblica. “Allo stato attuale – spiegano il sindaco Mastella e l’assessora Mignone – sono circa 17.000 le ...

acffiorentina : ? | 90’+3 Triplice fischio di Giacomelli, al Vigorito finisce 1-4 per i viola Benevento ?? Fiorentina 1??-4??… - Rossonerosemper : RT @FMCROfficial: Insigne espulso per insulti all'arbitro in Inter-Napoli, squalifica per una giornata Morata espulso per insulti all'arbit… - TV7Benevento : BASKET, SERIE C GOLD. BUONA LA PRIMA PER LA CESTISTICA BENEVENTO. I SANNITI VINCONO 91-73.... - Er_ninazza : RT @FMCROfficial: Insigne espulso per insulti all'arbitro in Inter-Napoli, squalifica per una giornata Morata espulso per insulti all'arbit… - andre85milan : RT @FMCROfficial: Insigne espulso per insulti all'arbitro in Inter-Napoli, squalifica per una giornata Morata espulso per insulti all'arbit… -