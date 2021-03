Benevento in ‘Zona Rossa’, nuovo orario di apertura al pubblico per i Servizi Demografici (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA partire da domani, 16 marzo, e con validità fino a quando il Comune di Benevento resterà in “zona rossa”, l’apertura degli Uffici dei Servizi Demografici sarà garantita esclusivamente nel rispetto del seguente calendario: lunedì: dalle 9 alle 12; martedì: dalle 15 alle 17; mercoledì: dalle 9 alle 12; giovedì = dalle 9 alle 12; Per la sola giornata di venerdì nella fascia oraria che va dalle 9 alle 12 saranno assicurati esclusivamente i Servizi indifferibili ed urgenti. La decisione è stata adottata in conseguenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 recentemente introdotte a livello nazionale e regionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA partire da domani, 16 marzo, e con validità fino a quando il Comune diresterà in “zona rossa”, l’degli Uffici deisarà garantita esclusivamente nel rispetto del seguente calendario: lunedì: dalle 9 alle 12; martedì: dalle 15 alle 17; mercoledì: dalle 9 alle 12; giovedì = dalle 9 alle 12; Per la sola giornata di venerdì nella fascia oraria che va dalle 9 alle 12 saranno assicurati esclusivamente iindifferibili ed urgenti. La decisione è stata adottata in conseguenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 recentemente introdotte a livello nazionale e regionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

