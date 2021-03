Belen Rodriguez senza reggiseno da Maria De Filippi, ma poi si pente: “Chiedo scusa” (VIDEO) (Di lunedì 15 marzo 2021) Belen Rodriguez ospite a C’è Posta per Te Erano parecchie settimane che Belen Rodriguez non appariva sul piccolo schermo. Ultimamente la soubrette argentina è al centro dell’attenzione per la sua seconda gravidanza. Infatti, recentemente la donna ha mostrato l’ecografia della bambina che aspetta dal suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Nella serata di sabato, però, la modella sudamericana è stata ospite a C’è Posta per Te, il people show di Maria De Filippi, giunto alla sua ultima puntata. L’ex moglie di Stefano e Martino ha ricevuto un invito da parte di Luciana Littizzetto. La madre di Santiago si è presentata in trasmissione con un vestito particolarmente trasparente, che metteva in bella evidenza le sue forme. Inoltre, non è passato inosservato, soprattutto alla comica ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 15 marzo 2021)ospite a C’è Posta per Te Erano parecchie settimane chenon appariva sul piccolo schermo. Ultimamente la soubrette argentina è al centro dell’attenzione per la sua seconda gravidanza. Infatti, recentemente la donna ha mostrato l’ecografia della bambina che aspetta dal suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Nella serata di sabato, però, la modella sudamericana è stata ospite a C’è Posta per Te, il people show diDe, giunto alla sua ultima puntata. L’ex moglie di Stefano e Martino ha ricevuto un invito da parte di Luciana Littizzetto. La madre di Santiago si è presentata in trasmissione con un vestito particolarmente trasparente, che metteva in bella evidenza le sue forme. Inoltre, non è passato inosservato, soprattutto alla comica ...

