BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di martedì 16 marzo 2021

di16: Dopo averlo rimproverato per non averla informata del piano, Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) condivide con Liam (Scott Clifton) le stesse preoccupazioni: per Hope (Annika Noelle) non è sicuro lavorare con Thomas (Matthew Atkinson). Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non sembra essere del tutto soddisfatta dai lavori di Sally (Courtney Hope): la giovane Forrester non vuole perdere contro Thomas e Hope. Brooke non è sicura che Ridge (Thorsten Kaye), Zoe (Kiara Barnes) e Steffy possano essere abbastanza lucidi da vedere oltre le manipolazioni di Thomas…