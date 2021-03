BEAUTIFUL | anticipazioni dal 21 al 27 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 15 marzo 2021)settimanali puntateda domenica 21 a sabato 27: Liam e Steffy discutono sul da farsi in relazione al comportamento di Thomas. Bill va a trovare Beth scusandosi con Hope per non essersi più fatto vivo e la mette in guardia su Thomas; Hope gli promette che resterà vigile. Steffy e Liam chiedono aggiornamenti a Zoe sulla sua relazione con Thomas e lei è convinta che si sia lasciato alle spalle l’ossessione per Hope. Ma Liam non è convinto e teme che Zoe possa essere la prossima vittima di Thomas. Thomas rivela a Shauna di amare ancora Hope. Shauna lo provoca insinuando che potrebbe dirlo a Ridge, ma Thomas è sicuro che lei non lo farà, altrimenti Ridge capirebbe che Brooke ha ragione e tornerebbe da lei. Liam va da Thomas e gli fa capire di stargli addosso, ma Thomas insinua che lui ami ...