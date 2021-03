Beautiful anticipazioni americane | ci sono due Hope Logan!

(Di lunedì 15 marzo 2021) Che cosa non è successo anegli ultimi anni? Ebbene le puntatemostrano chesi troverà faccia a faccia con se stessa. Come sarà possibile? Ancora una volta ad essere protagonista delle trame, ovviamente oltre alla Logan, è Thomas Forrester! Quest’ultimo a causa della sua ossessione per la giovane stilista, arriverà al punto di ordinare un manichino con le sembianze di. A scoprirlo sarà Liam che poi informerà la moglie( dopo averla però tradita con Steffy) dell’esistenza del fantoccio. La Logan si recherà a casa del Forrester e si troverà di fronte a se stessa, sconvolta e disorientata da quello che sta vedendo. Quale sarà la sua reazione nei confronti di un Thomas con aria da colpevole? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…puntate ...

Advertising

fainformazione : Anticipazioni settimanali delle puntate Beautiful: trame delle puntate dal 20 al 26 Marzo 2021 - Spe Una nuova set… - fainfocultura : Anticipazioni settimanali delle puntate Beautiful: trame delle puntate dal 20 al 26 Marzo 2021 - Spe Una nuova set… - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni americane: Finn blocca Steffy con una proposta di matrimonio - infoitcultura : Beautiful anticipazioni oggi, 14 marzo: Steffy svela il piano di Liam - infoitcultura : Beautiful anticipazioni settimanali dal 15 al 20 marzo: Thomas invita Zoe a passare il Natale in famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

Ma Thomas starà solo recitando o davvero ha voltato pagina scegliendo la bella Zoe? Qui la trama completa diScopriamo tutte lesettimanali didal 15 al 21 marzo ...Le indagini di Lolita Lobosco, finale/e diretta: com'è morto Vittorio? Gli artisti ...di colonna sonora per arti visive (Best Compilation Soundtrack for Visual Media) ? ADay ...Beautiful: anticipazioni, novità e aggiornamenti della soap opera del giorno 15 Marzo 2021. Brooke cerca di far capire ad Hope che Thomas ...Anticipazioni, novità e aggiornamenti di Beautiful, Tempesta d’amore e Il Segreto di oggi Lunedì 15 Marzo. Le tensioni tra Rosalie ed ...