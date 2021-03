“Basta sprecare dosi, chiunque passa va vaccinato”. Ecco il piano del generale Figliuolo (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – “Basta sprecare dosi, chiunque passa va vaccinato“: parola del generale Francesco Paolo Figliuolo, che evoca – di certo involontariamente – uno scenario quanto meno inquietante. E meno male che la vaccinazione è su base volontaria. “Voglio approfondire la questione delle dosi buttate. Bisogna utilizzare il buonsenso. Se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene”, altrimenti “si va su classi vicine o sennò chiunque passa va vaccinato. Questo bisogna fare“. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid ospite da Fazio a Che Tempo che fa su Rai3. Insomma, Figliuolo zittisce così chi polemizza sui vaccini dati a parenti e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – “va“: parola delFrancesco Paolo, che evoca – di certo involontariamente – uno scenario quanto meno inquietante. E meno male che la vaccinazione è su base volontaria. “Voglio approfondire la questione dellebuttate. Bisogna utilizzare il buonsenso. Se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene”, altrimenti “si va su classi vicine o sennòva. Questo bisogna fare“. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid ospite da Fazio a Che Tempo che fa su Rai3. Insomma,zittisce così chi polemizza sui vaccini dati a parenti e ...

