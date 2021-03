“Basta con il mantra "Però hai un bel viso". Trattiamo le persone grasse siano come persone" (Di lunedì 15 marzo 2021) “Vogliamo che le persone grasse siano trattate come qualunque altro essere umano. Che vengano rappresentate dai media come tutte le altre. E poi vogliamo trovare la nostra taglia di vestiti in negozio. Non doverci preoccupare se la cintura di un aereo sia o meno abBastanza grande”. Hanno le idee molto precise Chiara Meloni e Mara Mibelli, attiviste sarde e instagrammer come Belle di Faccia (56k followers), amiche (“ci siamo conosciute quindici anni fa. Un conoscente in comune disse che eravamo anime gemelle e ci ha presentato. Aveva ragione”). Fresche autrici di “Belle di Faccia. Tecniche per ribellarsi a un mondo grassofobico” (Mondadori, pp. 170), si inseriscono in una corrente di riflessione che fino a oggi in Italia era stata affrontata solo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) “Vogliamo che letrattatequalunque altro essere umano. Che vengano rappresentate dai mediatutte le altre. E poi vogliamo trovare la nostra taglia di vestiti in negozio. Non doverci preoccupare se la cintura di un aereo sia o meno abnza grande”. Hanno le idee molto precise Chiara Meloni e Mara Mibelli, attiviste sarde e instagrammerBelle di Faccia (56k followers), amiche (“ci siamo conosciute quindici anni fa. Un conoscente in comune disse che eravamo anime gemelle e ci ha presentato. Aveva ragione”). Fresche autrici di “Belle di Faccia. Tecniche per ribellarsi a un mondo grassofobico” (Mondadori, pp. 170), si inseriscono in una corrente di riflessione che fino a oggi in Italia era stata affrontata solo ...

