Basta buttare dosi È il tempo della svolta o perderemo tutto

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 15 marzo 2021) Chiara Campo Figliuolo: "Siero all'80% entro settembre". E ignoti danno fuoco al portone dell'Iss «Bisogna usare buonsenso, se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzare il vaccino bene, altrimenti si va su classi vicine. O sennò il primo che passa, questo bisogna fare». Il commissario straordinario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo vuole «approfondire già da domani (oggi, ndr.) la questione dellebuttate». Viene intervistato da Fabio Fazio a «Cheche fa» per la prima volta da quando ha preso il posto di Domenico Arcuri. E sul cambio di passo per non sprecaree sulla dichiarazione che «sarebbe delittuoso» non vaccinare subito «i genitori e i caregiver, i badanti per dirla in italiano, delle persone fragili», raccoglie subito gli applausi del professor Roberto Burioni presente in ...