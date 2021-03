Bassetti e i 2 giorni del picco: "Il meteo è il vaccino migliore" (Di lunedì 15 marzo 2021) Valentina Dardari Secondo il professore "il caldo è il miglior vaccino, dato che l'arrivo di temperature miti porta a restare di più all'aperto e ci sono meno rischi di contagio" Il professore Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, sembra essere certo: il picco della terza ondata si vedrà la prossima settimana, verso il 24 o il 25 marzo. Bassetti: "Ecco quando sarà il picco" Bassetti, ospite della trasmissione "Un giorno da pecora" in onda su RadioRai1 ha affermato che "il vaccino più potente è il clima, stando meno al chiuso ci sono meno rischi. L'anno scorso il picco dell'epidemia è stato il 27 marzo, quest'anno ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Valentina Dardari Secondo il professore "il caldo è il miglior, dato che l'arrivo di temperature miti porta a restare di più all'aperto e ci sono meno rischi di contagio" Il professore Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, sembra essere certo: ildella terza ondata si vedrà la prossima settimana, verso il 24 o il 25 marzo.: "Ecco quando sarà il, ospite della trasmissione "Un giorno da pecora" in onda su RadioRai1 ha affermato che "ilpiù potente è il clima, stando meno al chiuso ci sono meno rischi. L'anno scorso ildell'epidemia è stato il 27 marzo, quest'anno ...

Advertising

ladyhari : Bassetti mi sta simpatico, ma lo vedo tutti i giorni a tutte le ore su diversi canali. Sembrerebbe l'unica cosa che fa ?? #noneladurso - danieledv79 : #Bassetti: noi medici dobbiamo tornare a fare i medici. Perfetto: allora evitate di state tutti i giorni in TV a fa… - mariana80024548 : Bassetti , dimostri con i fatti ,non ha mai detto cosa contegono i vaccini,li ha analizzati? ha fatto personalmente… - Moon13_me : RT @IlPrimatoN: 'In Italia stiamo facendo una comunicazione sbagliata sulle #VARIANTI soprattutto negli ultimi giorni con i decessi' #zona… - Mario26775746 : @Vince27861519 A #DomenicaIn 15 giorni fa con il professor Vaia diceva che si faceva solo terrorismo criticando il… -