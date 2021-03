(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - "Per me l'allenatore piùin Italia è lui manon c'è un. Sta facendo una grande stagione con l'Olimpia Milano e io non gli metto pressione". Il presidente della Fip, Gianni, si esprime così sul possibile ritorno di Ettoresulla panchina dell'Italia dopo il torneo preolimpico che aspetta gli azzurri nel prossimo giugno contro la favorita Serbia. "Speriamo che non vinca il migliore -scherza il numero uno delitaliano a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-. Quando si parte, si parte per vincere noi ci prepariamo per andare ai Giochi. Stiamo lavorando bene ma non è facile, sappiamo quanto è forte la Serbia. Poi non dimentichiamo che i preolimpici nel 3 contro 3".

Advertising

TV7Benevento : Basket: Petrucci, 'Messina ct? E' il coach più bravo ma non c'è ancora accordo'... - bball_evo : Tra proclami di rivoluzioni e cambiamenti radicali, alla fine si torna sempre sugli stessi passi...sarà (ancora una… - michgazz : RT @mariocanfora: Il successore di Meo Sacchetti sulla panchina di @italbasket sarà... il suo predecessore: il presidente Petrucci affiderà… - mariocanfora : Il successore di Meo Sacchetti sulla panchina di @italbasket sarà... il suo predecessore: il presidente Petrucci af… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Petrucci

Metro

All.: Tassinari FAENZA: Testa 10, Anumba 2, Rubbini 3, Marabini, Calabrese 2, Ballabio 12, Ly - Lee 7, Filippini 3, Iattoni 1, Solaroli ne,9, Pierich 2. All.: Belosi ARBITRI : Bertuccioli e ...All.: Tassinari FAENZA: Testa 10, Anumba 2, Rubbini 3, Marabini, Calabrese 2, Ballabio 12, Ly - Lee 7, Filippini 3, Iattoni 1, Solaroli ne,9, Pierich 2. All.: Belosi ARBITRI: Bertuccioli e ...Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – “Per me l’allenatore più bravo in Italia è lui ma ancora non c’è un accordo. Sta facendo una grande stagione con l’Olimpia Milano e io non gli metto pressione”. Il presid ...REGGIO EMILIA – Il destino di Antimo Martino è praticamente deciso. Perché non è tanto – o non solo – il perdere dieci gare delle ultime undici, ma è soprattutto come le si è perse. In molte di queste ...