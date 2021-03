Basket, buona la prima per la Miwa Energia: battuta la New Basket Caserta (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ subito vittoria per i cinghiali sanniti della Miwa Energia Cestistica Benevento che batte tra le mura amiche la New Basket Caserta con il punteggio di 91-73. Partenza in equilibrio sul parquet del PalaParente con Caserta che sembra entrare bene in gara grazie ai canestri di Carrichiello e la notevole presenza sotto il ferro di Di Coste ma la Miwa reagisce con Murolo e compagni con grinta ed organizzazione, portando a casa il primo quarto. Il punteggio alla prima frazione è infatti 28-16 per i ragazzi di Coach Annecchiarico. Secondo quarto ancora a favore della Miwa che prima stacca di 20 punti Caserta grazie ai canestri di Ordine ed Orefice e ad una grandissima ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ subito vittoria per i cinghiali sanniti dellaCestistica Benevento che batte tra le mura amiche la Newcon il punteggio di 91-73. Partenza in equilibrio sul parquet del PalaParente conche sembra entrare bene in gara grazie ai canestri di Carrichiello e la notevole presenza sotto il ferro di Di Coste ma lareagisce con Murolo e compagni con grinta ed organizzazione, portando a casa il primo quarto. Il punteggio allafrazione è infatti 28-16 per i ragazzi di Coach Annecchiarico. Secondo quarto ancora a favore dellachestacca di 20 puntigrazie ai canestri di Ordine ed Orefice e ad una grandissima ...

