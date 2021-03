Basket: Brindisi, dal Tofas Bursa passano le speranze di mezza Champions League (Di lunedì 15 marzo 2021) Terza e ultima sfida consecutiva in casa per l’Happy Casa Brindisi nel secondo girone dei playoff (delle vere e proprie Top 16 de facto) di Basketball Champions League. Dopo il Pinar Karsiyaka della scorsa settimana, questa volta la turca di scena al PalaSerradimigni è la formazione del Tofas Bursa, unica ancora senza vittorie dopo aver perso sia con il Pinar che con l’Hapoel Holon. La formazione di coach Frank Vitucci viene da due successi importanti: quello con la squadra rossoverde in campo continentale e quello contro la Virtus Bologna in Serie A, con lo scorso sabato che ha segnato il primo KO della Segafredo lontano dalle mura amiche in questa stagione. Il tutto pur con l’assenza di D’Angelo Harrison, ma con un Josh Bostic in più che sta mettendosi in ottima luce all’interno ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Terza e ultima sfida consecutiva in casa per l’Happy Casanel secondo girone dei playoff (delle vere e proprie Top 16 de facto) diball. Dopo il Pinar Karsiyaka della scorsa settimana, questa volta la turca di scena al PalaSerradimigni è la formazione del, unica ancora senza vittorie dopo aver perso sia con il Pinar che con l’Hapoel Holon. La formazione di coach Frank Vitucci viene da due successi importanti: quello con la squadra rossoverde in campo continentale e quello contro la Virtus Bologna in Serie A, con lo scorso sabato che ha segnato il primo KO della Segafredo lontano dalle mura amiche in questa stagione. Il tutto pur con l’assenza di D’Angelo Harrison, ma con un Josh Bostic in più che sta mettendosi in ottima luce all’interno ...

