Baronissi | città della medicina | sottoscritto accordo di collaborazione comune–università

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Il Comune die l’Università degli Studi di Salerno hannoquesta mattina undiper l’urbanizzazione e il collegamento viario e fognario del Campus universitario con lain cui sono in corso i lavori di realizzazione. Con l’intesa sottoscritta dal Sindaco Gianfranco Valiante e dal Rettore Vincenzo Loia, il Comune direalizzerà la strada, i sottoservizi e i marciapiedi di un nuovo accesso al campus die una piattaforma per l’installazione di una pensilina in prossimità del parcheggio riservato alle biciclette al terminepista ciclabile; sarà inoltre realizzata una vasca ...