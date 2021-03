Barcellona | Messi litiga con i tifosi | la rottura è sempre più inevitabile FOTO

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ilsta attraversando un ottimo momento in Liga spagnola, ma i blaugrana devono fare i conti con il caso: l’argentino ha infattito con i. Gli spagnoli hanno dovuto fare i conti con l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Psg, in campionato è arrivata invece la vittoria contro l’Huesca che ha permesso di portarsi a quattro punti dalla vetta della classifica. Il contratto diè in scadenza al termine della stagione e non sembrano esserci i margini per raggiungere l’accordo, nonostante la fiducia del presidente Laporta. E’ pronta a partire una vera e propria asta. La lite traed idi Luis Tejido / AnsaNel frattempo si sono verificati momenti di grande tensione tra Leo ...

Advertising

GoalItalia : Leo #Messi sempre più nella storia del Barcellona ???? 767 presenze in blaugrana, raggiunto il primatista assoluto X… - 3Ghigo : RT @marifcinter: Lionel Andrés Messi Cuccittini, detto Leo, è un calciatore argentino, centrocampista o attaccante del Barcellona ?? - CalcioWeb : #Messi si infuria con i tifosi del @FCBarcelona_es: l'addio è inevitabile - DanielPasinato : RT @marifcinter: Lionel Andrés Messi Cuccittini, detto Leo, è un calciatore argentino, centrocampista o attaccante del Barcellona ?? - TweetNotizie : Nuovo record per Messi: eguagliate le presenze di Xavi al Barca -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Messi

Nuovo record per Lionel: l'asso argentino, titolare nella partita di Liga di stasera trae Huesca, eguaglia l'ex compagno di squadra Xavi con 767 partite in la maglia blaugrana. In 17 anni trascorsi con la ...Nuovo record per Lionel: la superstar argentina, che parte titolare nella partita di Liga di stasera trae Huesca, eguaglia l'ex compagno di squadra Xavi con 767 partite in la maglia blaugrana. In 17 anni ...Il tecnico dell'Al Sadd, ex bandiera blaugrana, strizza l'occhio al nuovo numero uno: "E' il miglior presidente che abbia mai avuto" ...Nuovo record per Lionel Messi, ma stavolta non c'entrano i suoi gol: arriva a quota 767 partite con il Barcellona, come il centrocampista.