Barbara d'Urso legge un comunicato su Temptation Island e l'ipotesi "veto" si concretizza – VIDEO (Di lunedì 15 marzo 2021) Barbara d'Urso ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Pietro Delle Piane su Temptation Island. L'attore, ospite ieri insieme alla fidanzata Antonella Elia a Live, si è lasciato andare ad una esternazione sul programma che lo ha visto partecipare in coppia con l'opinionista del GF Vip. Barbara d'Urso legge un comunicato su Temptation Island Dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

