Bar e ristoranti, l’ennesima beffa: in arrivo un nuovo protocollo con regole più stringenti (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra le categorie con le quali il governo (Draghi, ma anche Conte) sembra avere un vero e proprio conto aperto, c’è sicuramente quella dei ristoratori. Costretti, dall’inizio della pandemia, a un continuo alternarsi di chiusure e riaperture, con milioni e milioni di euro nel frattempo andati in fumo nel settore e la necessità di continue spese per adeguare i locali alle nuove normative. Senza mai sapere con certezza se e quando sarà possibile tenere le saracinesche alzate, e con i ristori che nel frattempo continuano a non arrivare mai. Uno scenario drammatico all’interno del quale inizia a defilarsi già all’orizzonte la prossima beffa. Secondo quanto riportato da Il Tempo, infatti, il Comitato tecnico-scientifico sarebbe al lavoro in questi giorni per elaborare un nuovo protocollo al quale bar e ristoranti dovranno ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra le categorie con le quali il governo (Draghi, ma anche Conte) sembra avere un vero e proprio conto aperto, c’è sicuramente quella dei ristoratori. Costretti, dall’inizio della pandemia, a un continuo alternarsi di chiusure e riaperture, con milioni e milioni di euro nel frattempo andati in fumo nel settore e la necessità di continue spese per adeguare i locali alle nuove normative. Senza mai sapere con certezza se e quando sarà possibile tenere le saracinesche alzate, e con i ristori che nel frattempo continuano a non arrivare mai. Uno scenario drammatico all’interno del quale inizia a defilarsi già all’orizzonte la prossima. Secondo quanto riportato da Il Tempo, infatti, il Comitato tecnico-scientifico sarebbe al lavoro in questi giorni per elaborare unal quale bar edovranno ...

