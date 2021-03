Bankitalia | debito pubblico su nuovo record di 2 603 | 1 miliardi

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) –dela gennaio a 2.603,1, circa 160in più rispetto a gennaio 2020. E’ quanto emerge dalbollettino direlativo ae fabbisogno. La quota deldetenuta dalla Banca d’Italia è risultata pari al 21,8 per cento dal 21,6 per cento di dicembre, mentre la vita media residua delè leggermente diminuita a 7,3 anni. L’aumento delè stato causato da una crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (32,6in più a 75,1) e dal fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (per 2,1). L’effetto di scarti e premi ...

Quanto alla ripartizione per sottosettori, ildelle Amministrazioni centrali è aumentato di 33,6 miliardi e quello delle Amministrazioni locali di 0,3 miliardi; ildegli Enti di ...Nuovo record delpubblico a gennaio a 2.603,1 miliardi , circa 160 miliardi in più rispetto a gennaio 2020. E' quanto emerge dal nuovo bollettino direlativo ae fabbisogno. La quota deldetenuta dalla Banca d'Italia è risultata pari al 21,8 per cento dal 21,6 per cento di dicembre, mentre la vita media residua del...I nuovi dati sul debito pubblico dell’Italia segno un nuovo balzo. Il report di Bankitalia, infatti, ha mostrato un aumento record dell’indebitamento statale a gennaio 2021. Il debito pubblico ...Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Le necessità imposte dalla crisi coronavirus continuano a pesare sui conti pubblici con un debito delle Amministrazioni pubbliche che a gennaio, secondo i dati ...