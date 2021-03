Banda ultralarga a Montecorvino Pugliano, installati 30 km di infrastrutture (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiA Montecorvino Pugliano parte la rivoluzione tecnologica: abitazioni, uffici pubblici, scuole, attività commerciali e ricettive, potranno contare su una rete di telecomunicazione a Banda ultra-larga. Una decisiva innovazione infrastrutturale sancita dal Sindaco Alessandro Chiola, dalla delegata all’Innovazione Tecnologia, Emanuela Landi, e dall’ingegner Marco Baldissara, field manager di Open Fiber e referente dei lavori di cablaggio, con la collaborazione dell’Ufficio tecnico comunale. Il piano prevede la copertura capillare del territorio di Montecorvino Pugliano con particolare attenzione alle zone meno digitalizzate. I cittadini di Montecorvino Pugliano possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAparte la rivoluzione tecnologica: abitazioni, uffici pubblici, scuole, attività commerciali e ricettive, potranno contare su una rete di telecomunicazione aultra-larga. Una decisiva innovazione infrastrutturale sancita dal Sindaco Alessandro Chiola, dalla delegata all’Innovazione Tecnologia, Emanuela Landi, e dall’ingegner Marco Baldissara, field manager di Open Fiber e referente dei lavori di cablaggio, con la collaborazione dell’Ufficio tecnico comunale. Il piano prevede la copertura capillare del territorio dicon particolare attenzione alle zone meno digitalizzate. I cittadini dipossono verificare la copertura del proprio indirizzo sul ...

