Baglioni su Canale 5 con tre serate evento Ma che fine ha fatto lo show su Rai 1?

Claudio Baglioni festeggia 50 anni di carriera e lo farà con uno show evento in tre prime serate a maggio su Canale 5. E' Publitalia ad annunciare l'arrivo del cantautore e musicista romano sulla rete ammiraglia del Biscione. Ma che fine ha fatto il previsto show su Rai 1? Ad inizio anno – come anticipato da Rai Pubblicità – sarebbe dovuto andare in onda su Rai 1 Andiamo Avanti, show con protagonista Baglioni insieme a Pierfrancesco Favino. Presentato come un mix di divertimento, grandi ospiti e musica live, con la direzione artistica di Giuliano Peparini, dello spettacolo – che voleva anche essere un'occasione di ripartenza, esortando il Paese ad andare avanti (da qui, il titolo)

