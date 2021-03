Baci in magazzino con Dayane Mello, la verità di Rosalinda Cannavò: ecco cosa è successo – VIDEO (Di lunedì 15 marzo 2021) E mentre da Massimo Giletti si parlava di Rosalinda Cannavò molto duramente (tirando in ballo santoni ed ipotetiche sette), a Live l’ex Adua delle fiction raccontava come procede la sua tormentata amicizia con Dayane Mello terminato il Grande Fratello Vip. Rosalinda Cannavò parla dei Baci con Dayane Mello Come va con Dayane Mello? Bene, abbiamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 15 marzo 2021) E mentre da Massimo Giletti si parlava dimolto duramente (tirando in ballo santoni ed ipotetiche sette), a Live l’ex Adua delle fiction raccontava come procede la sua tormentata amicizia conterminato il Grande Fratello Vip.parla deiconCome va con? Bene, abbiamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

bizarredJackE : RT @blogtivvu: Baci in magazzino con Dayane Mello, la verità di Rosalinda Cannavò: ecco cosa è successo – VIDEO - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Dayane Mello, Rosalinda parla dei baci in magazzino: la confessione a… - blogtivvu : Baci in magazzino con Dayane Mello, la verità di Rosalinda Cannavò: ecco cosa è successo – VIDEO… - GiuseppeporroIt : Dayane e Rosalinda, la verità sui baci in magazzino tra le due ex gieffine: le inaspettate confessioni della Cannav… - BITCHYFit : Dayane Mello, Rosalinda parla dei loro baci in magazzino e confessa: “Le ho scritto in privato”… -