Baci con Dayane Mello, Rosalinda Cannavò spiazza tutti: "Cosa c'è di male?" (Di lunedì 15 marzo 2021) Sembra che l'effetto del tempo abbia iniziato a sanare le ferite che si erano aperte nella recente diatriba tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. L'attrice siciliana ha recentemente dichiarato come le due ex gieffine stiano effettivamente compiendo dei passi in avanti nel difficile percorso di rigenerazione della loro amicizia. Dopo le ultime settimane, come è noto, la tensione si era notevolmente acuita, anche a causa dei botta e risposta a distanza che le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si erano continuate a dare. La resa al pubblico di certe parole ha fatto in modo che i contenuti e i toni venissero amplificati, sia per le reazioni del pubblico che per la mancanza di un confronto diretto. Rosalinda Cannavò ha sfruttato l'ospitata a Live – Non è la D'Urso per ...

