Avv Napoli risponde a Fienga | “Il rinvio di Juve-Napoli è assolutamente legittimo”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo le dichiarazioni polemiche da parte del CEO della Roma, l’avvocato delpresso il collegio di garanzia dello sport Enrico Lubrano ha risposto così a Radio Kiss Kiss, a proposito deldintus-: “La Roma ha contestato i quindici giorni di preavviso, ma è a discrezione del presidente della Lega calcio e quindi lo spostamento stabilito in data 7 aprile è”.Sulle parole di: “Sono valutazioni di opportunità, sul merito si può dire tutto o niente. c’è la discrezionalità del presidente della Lega e la Roma può contestare la decisione ma non è stato violato a l’articolo 29”. Foto: Twitter ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Avv. Lubrano: 'Juventus-Napoli, lo spostamento della partita è legittimo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Avv. Lubrano: 'Juventus-Napoli, lo spostamento della partita è legittimo' - apetrazzuolo : IL PARERE - Avv. Lubrano: 'Juventus-Napoli, lo spostamento della partita è legittimo' - napolimagazine : IL PARERE - Avv. Lubrano: 'Juventus-Napoli, lo spostamento della partita è legittimo' - TUTTOJUVE_COM : Lubrano (Avv. Napoli) risponde a Fienga: 'Il rinvio di Juve-Napoli in data 7 aprile è assolutamente legittimo' -

Ultime Notizie dalla rete : Avv Napoli

...Lagalla e il sindaco di Enna. Maurizio DiPietro. - Andrea Greco, coordinatore comunale della Federazione degli Studenti e rappresentante di istituto dell'IIS Napoleone Colajanni - Samuele, ......Chiacchio è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul...Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Enrico Lubrano, legale SSC Napoli presso il Collegio di Garanzia del Coni.L’avvocato Enrico Lubrano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sul rinvio del match tra gli azzurri e la Juventus e la reazione della Roma ...