Avis Regionale Lombardia: presentata la campagna "PLASMA, Prezioso più dell'oro" (Di lunedì 15 marzo 2021) "Essere donatore ha un valore che va oltre l'emergenza: significa rispondere a un bisogno quotidiano con donazioni sicure e controllate. Qui emerge il ruolo fondamentale di Avis nella raccolta del ... Leggi su comunicati-stampa (Di lunedì 15 marzo 2021) "Essere donatore ha un valore che va oltre l'emergenza: significa rispondere a un bisogno quotidiano con donazioni sicure e controllate. Qui emerge il ruolo fondamentale dinella raccolta del ...

Advertising

romi_andrio : RT @ValserianaNews: 'Plasma, prezioso più dell'oro' è il messaggio della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di plasma, prom… - Umbria_N_Web : Avis REGIONALE UMBRIA, lancia la campagna sociale 'Non lavartene le mani' - ValserianaNews : 'Plasma, prezioso più dell'oro' è il messaggio della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di plasma,… - AvisPiazze : RT @avisnazionale: Quando un donatore di sangue giovanissimo come Giulio Carchidi diventa ALFIERE DELLA REPUBBLICA, il minimo è fare una OL… - avisnazionale : Quando un donatore di sangue giovanissimo come Giulio Carchidi diventa ALFIERE DELLA REPUBBLICA, il minimo è fare u… -