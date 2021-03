“Avete visto che capolavoro?”. L’1-0 al Milan è l’amnistia di Gattuso (Di lunedì 15 marzo 2021) Lo spettavano al varco, questo Milan rabberciato. Poveretti, loro manco ne avevano idea, presi com’erano dall’Europa al giovedì e il campionato alla domenica. Ma da queste parti ancora riecheggiava la ferale domanda di Del Piero: “E se il Napoli le tre trasferte drammatiche le fa bene? Come la mettiamo?”. Per ora la mettiamo che una di quelle trasferte è saltata, con la Juve se ne riparla il 7 aprile. Un’altra l’abbiamo vinta, a San Siro. La terza è da preveggenza, ma le premesse – il Napoli che batte il Milan, la Roma che perde a Parma – non sono malaccio. Insomma se quella di Del Piero era una provocazione retorica, aveva smosso un sentimento che ora è deflagrato. Tocca farci i conti, e rispondere. Gli opposti schieramenti, quelli in trincea da mesi, una risposta ce l’avevano prefabbricata. Ed è spuntata a nove colonne – si dice ancora così? – ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) Lo spettavano al varco, questorabberciato. Poveretti, loro manco ne avevano idea, presi com’erano dall’Europa al giovedì e il campionato alla domenica. Ma da queste parti ancora riecheggiava la ferale domanda di Del Piero: “E se il Napoli le tre trasferte drammatiche le fa bene? Come la mettiamo?”. Per ora la mettiamo che una di quelle trasferte è saltata, con la Juve se ne riparla il 7 aprile. Un’altra l’abbiamo vinta, a San Siro. La terza è da preveggenza, ma le premesse – il Napoli che batte il, la Roma che perde a Parma – non sono malaccio. Insomma se quella di Del Piero era una provocazione retorica, aveva smosso un sentimento che ora è deflagrato. Tocca farci i conti, e rispondere. Gli opposti schieramenti, quelli in trincea da mesi, una risposta ce l’avevano prefabbricata. Ed è spuntata a nove colonne – si dice ancora così? – ...

Advertising

CB_Ignoranza : 'Avete visto che gesto atletico nel colpo di testa? E pemmm nell'angolino'. Buongiorno. - teatrolafenice : ?? ... e se ascoltassimo un po' di musica? Un estratto dal concerto che avete visto e in molti ancora continuate a v… - RengaOfficial : “Sei lo stupore atteso, un desiderio La verità in un mondo immaginario” Avete visto il videoclip di “Quando Trovo… - DesireeCastel15 : RT @copyofacopx: ok tutto ma avete visto dua lipa?? - Taedpool_ : voi non avete visto nulla, mi raccomando -