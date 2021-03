Avete mai visto il figlio di Roberto Ciufoli? Chi è Jacopo Rosso Ciufoli (Di lunedì 15 marzo 2021) All’interno della famiglia Ciufoli la passione per il cinema scorre potente: anche Jacopo Rosso Ciufoli lavora nell’industria cinematografica Per chi non lo conoscesse, Jacopo Ciufoli è il figlio dell’attore comico italiano, nonché uno dei prossimi concorrenti de L’Isola dei Famosi: Roberto Ciufoli (Roma, 1960). Nato a Roma il 7 settembre 1995, Jacopo Rosso Ciufoli (questo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021) All’interno della famigliala passione per il cinema scorre potente: anchelavora nell’industria cinematografica Per chi non lo conoscesse,è ildell’attore comico italiano, nonché uno dei prossimi concorrenti de L’Isola dei Famosi:(Roma, 1960). Nato a Roma il 7 settembre 1995,(questo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

fabiochiusi : @repubblica @lucafraioli2 Se 'le opinioni partono dalla cronaca', come mai non avete menzionato nella vostra cronac… - giadavicari_ : RT @missinstyles: Si il sesso è bello ma avete mai visto Harry ballare a petto nudo e vestito di pelle - delnegromarta : Non vi perdoneró mai per non averci fatto vedere i piccoli Divit ma soprattutto per aver smontato una fantastica sh… - BufaloEma : @borghi_claudio Daily Reminder che bisogna dare fiducia a Lei, Salvini e quindi alla lega. Siete la nostra unica sp… - TOSADORIDANIELA : RT @fatina909: ???????????????? Simba, 5 anni ed è un incrocio collie di 16 kg, dolcissimo e affettuoso e compatibile con tutti i cani, fa le feste… -