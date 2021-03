(Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo che i botteghini cinesi premianofacendolo tornare in vetta al boxdei maggiori incassi di sempre, e superando così, arrivano le calorosezioni deiStudios. James Cameron è tornato a essere il Re del Mondo, o almeno del box-, con ildiade, con grande sportività, lezioni deiStudios non sono tardate ad arrivare. "zioni a @JimCameron, @JonLandau, e a TUTTA la Nazione dei Na'vi Nation per aver reclamato la corona del box! Vi amiamo 3000. @Official" ha twittato...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Avatar, Marvel si congratula per il sorpasso di Avengers: Endgame al box-office - varianna775 : #Avatar batte #AvengersEndgame al box-office globale, i @MarvelStudios si congratulano con #JamesCameron !… - giusamorisco : Avatar torna al primo posto! ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Box Office: Avatar supera $2.8 miliardi, le congratulazioni della Marvel #film #cinema #cinemaniaco… - Screenweek : I fratelli Russo e i #MarvelStudios congratulano #Avatar per esser tornato al primo posto al #boxoffice mondiale. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Avatar Marvel

La Disney ha annunciato chedi James Cameron è diventato ancora una volta il film di maggior incasso di tutti i tempi al botteghino globale, superando Avengers: Endgame di Disney /. Questo grazie a una ristampa in ...Per spezzare una lancia a favore di Avengers: Endgame , bisogna ricordare che il filmè uscito un'unica volta in sala, al contrario diche ha avuto diverse riedizioni, tra cui la ...Dopo che i botteghini cinesi premiano Avatar facendolo tornare in vetta al box office dei maggiori incassi di sempre, e superando così Avengers: Endgame, arrivano le calorose congratulazioni dei Marve ...Il pipistrello di Gotham è stato risucchiato nel Punto Zero, l’anomalia che piega la realtà di Fortnite, e per uscirne vivo, e carpirne i segreti, dovrà vincere il battle royale. In edicola da Aprile, ...