Autocertificazione 2021, come compilare la nuova dichiarazione sostitutiva per gli spostamenti (Di lunedì 15 marzo 2021) Mezza Italia ripiomba in zona rossa: a partire da oggi, lunedì 15 marzo 2021, l'entrata in vigore del nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri obbliga i cittadini all'uso dell'Autocertificazione. Introdotta nel primo lockdown, la dichiarazione sostitutiva è necessaria per giustificare gli spostamenti nelle zone caratterizzate dalle misure più rigorose. spostamenti che rimarranno comunque limitati a determinate esigenze. Autocertificazione 2021 marzo, come compilare la nuova dichiarazione sostitutiva L'Autocertificazione 2021 dovrà essere compilata in ogni sua parte: indispensabile precisare nome, cognome, dati ...

