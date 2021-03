Austrlia | imponenti proteste contro violenza sessuale e disuguaglianza di genere

Ultime Notizie dalla rete : Austrlia imponenti

TG La7

Una domenica di protesta imponente in Australia. In oltre 40 città e centri abitati decine di migliaia di persone, soprattutto donne, sono scese in strada contro la violenza sessuale e la disparità di ...Una domenica di protesta imponente in Australia. In oltre 40 città e centri abitati decine di migliaia di persone, soprattutto donne, sono scese in strada contro la violenza sessuale e la disparità di ...CANBERRA - Decine di migliaia di donne, vestite in nero, sono scese in strada in tutta l'Australia, per protestare contro la ... si sono tenute in oltre 40 città e centri abitati, la più imponente ...Le marce si sono tenute in oltre 40 città e centri abitati, la più imponente dinanzi al parlamento di Canberra, da settimane al centro di un caso che monopolizza l'attenzione ...