Australia, migliaia di donne in piazza vestite di nero contro la violenza di genere dopo le accuse di stupro nel governo conservatore – Video (Di lunedì 15 marzo 2021) vestite di nero con in cartelli come “giustizia”, oppure “non stai ascoltando”, o, ancora, “quante vittime conosci?”. Decine di migliaia di donne sono scese in piazza in tutta l’Australia per protestare contro la violenza sessuale e la disuguaglianza di genere, dopo le accuse di stupro che hanno travolto il governo conservatore. Gli appuntamenti, dal nome #March4Justice, si sono estesi in oltre 40 città Australiane, con picchi di partecipazione a Canberra, dove le manifestanti si sono radunate fuori dal Parlamento, e a Melbourne e Sidney, con circa 10mila persone. Le proteste nascono da quanto accaduto il mese scorso all’interno del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021)dicon in cartelli come “giustizia”, oppure “non stai ascoltando”, o, ancora, “quante vittime conosci?”. Decine didisono scese inin tutta l’per protestarelasessuale e la disuguaglianza dilediche hanno travolto il. Gli appuntamenti, dal nome #March4Justice, si sono estesi in oltre 40 cittàne, con picchi di partecipazione a Canberra, dove le manifestanti si sono radunate fuori dal Parlamento, e a Melbourne e Sidney, con circa 10mila persone. Le proteste nascono da quanto accaduto il mese scorso all’interno del ...

