Aumenti stipendiali per docenti di ruolo e precari, 55 euro netti al mese. Potenziamento Contrattazione istituto e regolamentazione DAD (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Ministro Brunetta, appena insediato, ha dato il via ad un patto per potenziare il Pubblico Impiego anche in vista del Recovery Plan da oltre 191 miliardi di euro. Il primo passo è stata la firma a Palazzo Chigi di un patto con il mondo sindacale che punta ad una rivisitazione dei contratti collettivi che includerà anche la retribuzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Ministro Brunetta, appena insediato, ha dato il via ad un patto per potenziare il Pubblico Impiego anche in vista del Recovery Plan da oltre 191 miliardi di. Il primo passo è stata la firma a Palazzo Chigi di un patto con il mondo sindacale che punta ad una rivisitazione dei contratti collettivi che includerà anche la retribuzione. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Aumenti stipendiali per docenti di ruolo e precari, 55 euro netti al mese. Potenziamento Contrattazione istituto e… - ToninoR118 : @CaptanSpaulding Personalmente per colpa di questa mezza sega non vedo aumenti stipendiali dal 1 giugno 2006, che c… -