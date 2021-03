Attentato contro l’Iss. Incendiato il portone della sede di Roma. Brusaferro: “Continueremo a servire il nostro Paese” (Di lunedì 15 marzo 2021) Attentato contro l’Iss. Pesante atto incendiario, intorno alle 20 di ieri, nei confronti dell’Istituto superiore di Sanità. Il portone della sede di viale Regina Elena, a Roma, è stato dato alle fiamme utilizzando liquido infiammabile. Le indagini sull’accaduto sono in corso. I Carabinieri stanno valutando le immagini registrate dalle telecamere posizionate lungo il perimetro della sede. Al momento gli investigatori dell’Arma non escludono nessuna pista, dal gesto di un folle ad un atto dimostrativo. Il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, assieme al direttore Andrea Piccioli, in una comunicazione interna ai dipendenti raccomanda di alzare il livello di attenzione. “Oltre ai sistemi di sorveglianza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 15 marzo 2021). Pesante atto incendiario, intorno alle 20 di ieri, nei confronti dell’Istituto superiore di Sanità. Ildi viale Regina Elena, a, è stato dato alle fiamme utilizzando liquido infiammabile. Le indagini sull’accaduto sono in corso. I Carabinieri stanno valutando le immagini registrate dalle telecamere posizionate lungo il perimetro. Al momento gli investigatori dell’Arma non escludono nessuna pista, dal gesto di un folle ad un atto dimostrativo. Il presidente del, Silvio, assieme al direttore Andrea Piccioli, in una comunicazione interna ai dipendenti raccomanda di alzare il livello di attenzione. “Oltre ai sistemi di sorveglianza ...

