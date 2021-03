Attacco dei Giganti – Episodio 73 rinviato (Di lunedì 15 marzo 2021) A causa di un terremoto scatenatosi il 13 marzo 2021 presso la Prefettura di Wakayama le emittenti nipponiche hanno sospeso la trasmissione dell’Episodio della quarta stagione animata de L’Attacco dei Giganti, tratta dall’omonimo manga di Hajime Isayama. C’è da spettarsi uno stop che da parte dei servizi di streaming italiani (VVVVID e Amazon Prime Video) e che pertanto la serie animata torni direttamente nel prossimo week-end. Dario Bettati Seguiteci tramite la pagina Facebook e il nostro canale Instagram! L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) A causa di un terremoto scatenatosi il 13 marzo 2021 presso la Prefettura di Wakayama le emittenti nipponiche hanno sospeso la trasmissione dell’della quarta stagione animata de L’dei, tratta dall’omonimo manga di Hajime Isayama. C’è da spettarsi uno stop che da parte dei servizi di streaming italiani (VVVVID e Amazon Prime Video) e che pertanto la serie animata torni direttamente nel prossimo week-end. Dario Bettati Seguiteci tramite la pagina Facebook e il nostro canale Instagram! L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

